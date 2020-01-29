Более половины американцев не верят заявлениям Трампа о решениях относительно Украины

Более чем половина американских избирателей считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп скрывает правду о своей политике в отношении Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опросы, проведенного исследователями Квиннипекского университета.

Как отмечается, 53% избирателей считают, что Дональд Трамп не говорит правды о своих решениях в отношении Украины.

"Более чем половины избирателей - 53% против 40% - считает, что президент Трамп не говорит правды относительно своих действий в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 57% опрошенных хотело бы, чтобы американский президент предоставил более подробную информацию о своих решениях относительно Украины, а 38% считает, что обнародованных материалов вполне достаточно.

Большая часть респондентов - 54% - считает, что Дональд Трамп злоупотреблял полномочиями в своих действиях в отношении Украины, зато 42% - придерживается противоположного мнения.

При этом 52% опрошенных считает решение Белого дома задержать помощь Украине ошибочным, по мнению 34% респондентов, этот шаг был оправданным.

Опрос был проведен с 22 по 27 января 2020 года. В нем приняли участие 1905 зарегистрированных избирателей.

Напомним, бывший помощник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Дональд Трамп лично связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Кроме того, в США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине. Документы доказывают, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.