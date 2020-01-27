Болтон подтвердил, что Трамп задержал помощь Украине, - NYT

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пишет книгу воспоминаний

Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Дональд Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом говорится в рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона, пишет газета The New York Times.

Болтон пишет, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки, постоянно вспоминая о том, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года.

Отмечается, что Трамп в августе сказал Болтону, что он намерен в дальнейшем замораживать $391 млн военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена.

Как пишет NYT, Болтон рассказал о том, как связаное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное презрение Трампа к Украине, а и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.

Также в книге рассказывается, что госсекретарь США Майк Помпео в личных разговорах утверждал, что не верит заявлениям личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что експослиня США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

По данным газеты, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра.

Как отмечает NYT, изложенное в рукописи, Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США. И это явно подорвет ключевые позиции защиты американского лидера.

В газете предполагают, что Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией, или изъять самые неудобные для президента части текста.

Напомним, в США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине. Документы доказывают, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Ранее журналисты газеты New York Times в одной из своих последних публикаций относительно Украины написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Информацию опубликовали на основании проведенных десятков интервью с людьми, близкими к ситуации.