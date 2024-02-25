Половину областей підмочать дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на заході очікуються дощі. Також невеликі опади накриють Житомирську, Вінницьку, Київську та Чернігівську області. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На лівобережній частині України місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде +6 +11 градусів, на сході +2 +7, а півдні та Закарпатті до +15.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +2 +7 градусів, а на сході очікується від 0 до -5.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +8 до +10, а вночі +4 +6 градуси.