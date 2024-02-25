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Половину областей подмочат дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: половину областей Украины сегодня подмочат дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 25 февраля, будет с дождями. Но осадки накроют только половину областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на западе ожидаются дожди. Небольшие осадки также накроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую и Черниговскую области. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. На левобережной части Украины местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет +6 +11 градусов, на востоке +2 +7, а на юге и Закарпатье до +15.

Столбики термометров ночью покажут +2 +7 градусов, а на востоке ожидается от 0 до -5.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +8 до +10, а ночью +4 +6 градусов.

Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.

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