Половину областей подмочат дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на западе ожидаются дожди. Небольшие осадки также накроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую и Черниговскую области. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. На левобережной части Украины местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет +6 +11 градусов, на востоке +2 +7, а на юге и Закарпатье до +15.

Столбики термометров ночью покажут +2 +7 градусов, а на востоке ожидается от 0 до -5.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +8 до +10, а ночью +4 +6 градусов.