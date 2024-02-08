Погода як на початку квітня: у Києві оновлено два температурні рекорди
У середу, 7 лютого, в Києві були зафіксовані два температурні рекорди. Температура повітря відповідає 1 квітню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
За даними обсерваторії, максимальна температура повітря досягла 9,7 градусів тепла, що на 0,5 градусів вище попереднього рекордного показника для цього дня 2004 року.
Крім того, середньодобова температура повітря 7 лютого виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2004 року на 0,4 градусів, а кліматичну норму на 10,5 градусів.
"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.
Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.
Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні - 16 та серпні - 12.