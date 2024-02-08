Погода як на початку квітня: у Києві оновлено два температурні рекорди

У середу, 7 лютого, в Києві були зафіксовані два температурні рекорди. Температура повітря відповідає 1 квітню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними обсерваторії, максимальна температура повітря досягла 9,7 градусів тепла, що на 0,5 градусів вище попереднього рекордного показника для цього дня 2004 року.

Крім того, середньодобова температура повітря 7 лютого виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2004 року на 0,4 градусів, а кліматичну норму на 10,5 градусів.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні - 16 та серпні - 12.