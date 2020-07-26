Почти в половине областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности

В воскресенье, 26 июля, в 10 областях Украины сохраняется высокий риск возникновения огня на открытых территориях. Также пожары возможны в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 26 июля, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине сегодня будет дождливой на западе, а в остальной части страны будет сухо.

Кроме этого, на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Отметим, в первой половине дня в столице и Киевской области ухудшится погода: ожидается град, грозы и шквалы.