Майже в половині областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У неділю, 26 липня, в 10 областях України зберігається високий ризик виникнення вогню на відкритих територіях. Також пожежі можливі в анексованому Криму.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, 26 липня, у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні сьогодні буде дощовою на заході, а в решті частини країни буде сухо.

Крім цього, на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.

Зазначимо, у першій половині дня в столиці та Київській області погіршиться погода очікується град, грози та шквали.