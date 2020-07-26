ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ухудшение погоды: в Киеве и области ожидается град, грозы и шквалы

Украина, Воскресенье 26 июля 2020 09:09
Ухудшение погоды: в Киеве и области ожидается град, грозы и шквалы
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Порывы ветра местами достигнут 20 метров за секунду

В воскресенье, 26 июля, в столице и Киевской области ухудшится погода. Ожидается град, грозы и шквалы.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Порывы ветра местами достигнут 20 метров за секунду.

"По данным Укргидрометцентра, до конца сутки 25 июня в Киевской области грозы, местами град, шквалы 15-20 м / с. В первой половине дня 25 июля В Киеве гроза. 25 июля днем в западных областях грозы (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что 25 июля ожидаются дожди с грозами во всех западных и некоторых центральных областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевКиевская областьПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь