Дожди на западе и до +34 на юге: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Ливни в западных областях ожидаются в дневное и ночное время

Погода в Украине в воскресенье, 26 июля, будет дождливой на западе, а в остальной части страны будет сухо. В южных областях ожидается до +34 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, в дневное и ночное время суток на западе ожидаются дожди, местами с грозами, будет от +24 до +29 тепла, а ночью от +14 до +16 градусов. Скорость ветра по стране составит от 3 до 8 метров за секунду.

В центральных и северных областях температура воздуха ожидается от +25 до +32 тепла, а ночью опустится до +14 +17 градусов.

В юго-восточных областях будет еще теплее. Днем ожидается от +29 до +34 тепла, а ночью от +14 до +21 градуса.

Фото: погода в Украине на 26 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня тепло и солнечно, может быть умеренная облачность. Днем столбики термометров покажут от +28 до +23 тепла, а ночью будет в пределах +15 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 26 июля (meteo.gov.ua)

Также РБК-Украина писало, что на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.