Половина зброї не постачається в Україну вчасно, - Міноборони

Половина постачань зброї не приходить в Україну вчасно. Це ускладнює роботу на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% не постачається вчасно. Якщо ми дивимось на противника, то їх економіка приблизно 2 трлн, і вони використовують до 15% на війну, що становить понад 150 млрд доларів", - сказав він.

Міністр наголосив, що у разі затримок Україна втрачає людей і території.

"Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", - додав Умєров.

Він підкреслив, що Україна робить все можливе і неможливе, але робота ускладнюється без своєчасних постачань зброї.

Затримки з постачаннями снарядів

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

При цьому в ЄС вважають, що вже з наступного року зможуть виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно.