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Половина оружия не поставляется в Украину вовремя, - Минобороны

Киев, Воскресенье 25 февраля 2024 12:21
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Половина оружия не поставляется в Украину вовремя, - Минобороны Фото: в Минобороны заявили, что половина оружия не поставляется в Украину вовремя (РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Половина поставок оружия не приходит в Украину вовремя. Это усложняет работу на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова во время форума "Украина. Год 2024".

"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя. Если мы смотрим на противника, то их экономика примерно 2 трлн, и они используют до 15% на войну, что составляет более 150 млрд долларов", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в случае задержек Украина теряет людей и территории.

"Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку, потому что без превосходства в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", - добавил Умеров.

Он подчеркнул, что Украина делает все возможное и невозможное, но работа усложняется без своевременных поставок оружия.

Задержки с поставками снарядов

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

При этом в ЕС считают, что уже со следующего года смогут производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно.

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