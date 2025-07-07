Половина заручників ХАМАСу вже мертві, - посол Ізраїлю

"Наразі ХАМАС утримує 58 ізраїльських заручників. На жаль, за нашими даними, лише близько половини з них живі. У рамках першого етапу кілька десятків ізраїльтян повернули", - повідомив дипломат.

Він нагадав, що в рамках першого етапу обміну вдалося повернути кілька десятків заручників, однак далі переговори зайшли в глухий кут:

"Після першого етапу обмін завершився, і ми не можемо узгодити другий, який мав би стати остаточним. Вони мають віддати всіх заручників – саме про це ми зараз говоримо", - розповів Бродський.

Посол підкреслив, що ХАМАС навмисно затягує переговори, оскільки усвідомлює: після звільнення всіх заручників втратить єдиний важіль впливу. Саме тому бойовики намагаються торгуватися за кожного полоненого до останнього.

Ізраїль не хоче контролювати Газу, але й ХАМАС не повинен

Бродський наголосив, що операція Ізраїлю в Секторі Гази триватиме, поки не буде виконано дві ключові цілі: звільнення всіх заручників та повне усунення ХАМАСу від влади.

"Якщо вдасться домовитись по цих двох пунктах - ми готові на угоду. Але за умови, що ХАМАС не контролюватиме Сектор Гази і що цей регіон більше не становитиме загрози для Ізраїлю", - пояснив він.

Дипломат підтвердив, що Ізраїль не має наміру постійно контролювати Газу, і нинішня військова присутність - це тимчасовий захід.

Хто контролюватиме Сектор Гази після завершення операції, поки невідомо - розглядаються різні варіанти, зокрема участь арабських країн.

Він також відреагував на критику Ізраїлю з боку деяких європейських держав.

"Критика має право на існування, коли пропонується альтернатива. Але ті, хто нас критикує, жодних рішень не дають. Після нападу 7 жовтня, який був безпрецедентним за жорстокістю, ми не можемо дозволити повторення подібної загрози", - зазначив посол.

Обговорення щодо заручників і ХАМАСу тривають паралельно з іншими міжнародними контактами.

Бродський також сподівається, що успішна операція Ізраїлю проти Ірану може сприяти тиску на ХАМАС і пришвидшити домовленості щодо звільнення полонених.