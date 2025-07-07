Половина заручників ХАМАСу вже мертві, - посол Ізраїлю

ХАМАС утримує 58 ізраїльських заручників. Проте, за даними Ізраїлю, живими залишаються лише близько половини з них.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
"Наразі ХАМАС утримує 58 ізраїльських заручників. На жаль, за нашими даними, лише близько половини з них живі. У рамках першого етапу кілька десятків ізраїльтян повернули", - повідомив дипломат.
Він нагадав, що в рамках першого етапу обміну вдалося повернути кілька десятків заручників, однак далі переговори зайшли в глухий кут:
"Після першого етапу обмін завершився, і ми не можемо узгодити другий, який мав би стати остаточним. Вони мають віддати всіх заручників – саме про це ми зараз говоримо", - розповів Бродський.
Посол підкреслив, що ХАМАС навмисно затягує переговори, оскільки усвідомлює: після звільнення всіх заручників втратить єдиний важіль впливу. Саме тому бойовики намагаються торгуватися за кожного полоненого до останнього.
Бродський наголосив, що операція Ізраїлю в Секторі Гази триватиме, поки не буде виконано дві ключові цілі: звільнення всіх заручників та повне усунення ХАМАСу від влади.
"Якщо вдасться домовитись по цих двох пунктах - ми готові на угоду. Але за умови, що ХАМАС не контролюватиме Сектор Гази і що цей регіон більше не становитиме загрози для Ізраїлю", - пояснив він.
Дипломат підтвердив, що Ізраїль не має наміру постійно контролювати Газу, і нинішня військова присутність - це тимчасовий захід.
Хто контролюватиме Сектор Гази після завершення операції, поки невідомо - розглядаються різні варіанти, зокрема участь арабських країн.
Він також відреагував на критику Ізраїлю з боку деяких європейських держав.
"Критика має право на існування, коли пропонується альтернатива. Але ті, хто нас критикує, жодних рішень не дають. Після нападу 7 жовтня, який був безпрецедентним за жорстокістю, ми не можемо дозволити повторення подібної загрози", - зазначив посол.
Обговорення щодо заручників і ХАМАСу тривають паралельно з іншими міжнародними контактами.
Бродський також сподівається, що успішна операція Ізраїлю проти Ірану може сприяти тиску на ХАМАС і пришвидшити домовленості щодо звільнення полонених.
У 2007 році терористичне угруповання ХАМАС захопило владу в Секторі Газа внаслідок де-факто громадянської війни на територіях, підконтрольних палестинській адміністрації.
7 жовтня 2023 року озброєні бойовики ХАМАС прорвали захисні споруди на кордоні з Сектором Газа, атакували кілька ізраїльських населених пунктів, військові бази та цивільні об’єкти, влаштувавши масову різанину.
У результаті нападу загинуло понад 1 200 ізраїльтян, більшість із яких були мирними жителями. ХАМАС також захопив у заручники щонайменше 250 осіб - серед них були не лише військові, а й жінки, діти, люди похилого віку та іноземні громадяни. Частину заручників було пізніше звільнено.
Цей напад став початком військової операції в Секторі Газа, в якій Ізраїль поставив за мету знищити потенціал ХАМАСу та домогтися звільнення всіх заручників.
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