Ізраїльське "11 вересня". Бої з ХАМАС стали найбільш руйнівними за 75 років, - армія

Напад бойовиків ХАМАСу став найбільш руйнівним для Ізраїлю за останні 75 років. Його можна порівняти з нападом терористів "Аль-Каїди" на США, який стався 11 вересня 2001 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Це найбільш руйнівний напад в історії держави Ізраїль за останні 75 років, з моменту створення держави", - сказав речник Армії оборони Ізраїлю майор Дорон Спілман.

Він заявив, що нині є чоловіки, жінки, діти та бабусі, які через напад ХАМАСу досі сидять в Газі по підвалахі.

"Я можу сказати вам, що ми не зупинимося, поки не вичерпаємо всі можливі засоби їх повернення. Ми не залишимо жодної людини, і ми зробимо все, щоб це сталося", - наголосив Спілман.

В останньому оновленні в соціальних мережах ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "збирається зробити все необхідне", щоб відреагувати на напади ХАМАС.

Представник ізраїльських збройних сил підполковник Річард Гехт, заявив, що його країна "збирається відповісти на це дуже і дуже жорстко".

Він назвав події в країні ізраїльським "11 вересня" та наголосив, що ХАМАС хоче "знищення" ізраїльської держави.

Гехт також звинуватив бойовиків ХАМАС у нападах на мирних жителів, включно з бабусями, дітьми та немовлятами.

Управління тилом Ізраїлю ввело обмеження для громадян

Через півтора дня після початку війни з ХАМАСом, управління тилом Ізраїлю опублікувало розпорядження, що стосуються обмежень для громадян Ізраїлю.

Для жителів півдня і центру країни, включно з Єрусалимом, Іудеєю та Самарією

На відкритій місцевості можуть збиратися групи не більше 10 осіб. У закритих приміщеннях можуть збиратися до 50 осіб.

Пляжі закриті для відвідування.

На робочих місцях має бути забезпечена можливість у разі потреби сховатися в захищеному приміщенні.

Усі освітні установи закриті.

Для жителів інших районів Ізраїлю

Дозволені збори груп до 1000 осіб.

За робочими місцями обмеження немає.

Але всі освітні установи закриті.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни, бойовики проникли на територію Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Усі подробиці ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна. Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.