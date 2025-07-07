Половина заложников ХАМАСа уже мертвы, - посол Израиля

"Сейчас ХАМАС удерживает 58 израильских заложников. К сожалению, по нашим данным, лишь около половины из них живы. В рамках первого этапа несколько десятков израильтян вернули", - сообщил дипломат.

Он напомнил, что в рамках первого этапа обмена удалось вернуть несколько десятков заложников, однако дальше переговоры зашли в тупик:

"После первого этапа обмен завершился, и мы не можем согласовать второй, который должен был бы стать окончательным. Они должны отдать всех заложников - именно об этом мы сейчас говорим", - рассказал Бродский.

Посол подчеркнул, что ХАМАС намеренно затягивает переговоры, поскольку осознает: после освобождения всех заложников потеряет единственный рычаг влияния. Именно поэтому боевики пытаются торговаться за каждого пленного до последнего.

Израиль не хочет контролировать Газу, но и ХАМАС не должен

Бродский отметил, что операция Израиля в Секторе Газа будет продолжаться, пока не будут выполнены две ключевые цели: освобождение всех заложников и полное устранение ХАМАСа от власти.

"Если удастся договориться по этим двум пунктам - мы готовы на сделку. Но при условии, что ХАМАС не будет контролировать Сектор Газа и что этот регион больше не будет представлять угрозы для Израиля", - пояснил он.

Дипломат подтвердил, что Израиль не намерен постоянно контролировать Газу, и нынешнее военное присутствие - это временная мера.

Кто будет контролировать Сектор Газа после завершения операции, пока неизвестно - рассматриваются различные варианты, в том числе участие арабских стран.

Он также отреагировал на критику Израиля со стороны некоторых европейских государств.

"Критика имеет право на существование, когда предлагается альтернатива. Но те, кто нас критикует, никаких решений не дают. После нападения 7 октября, которое было беспрецедентным по жестокости, мы не можем позволить повторения подобной угрозы", - отметил посол.

Обсуждение по заложникам и ХАМАСу продолжаются параллельно с другими международными контактами.

Бродский также надеется, что успешная операция Израиля против Ирана может способствовать давлению на ХАМАС и ускорить договоренности по освобождению пленных.