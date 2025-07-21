Яблука в Києві дорожчі за апельсини: винувата Бразилія

Вартість яблук в українських магазинах і на ринках б'є рекорди. На це вплинули глобальні процеси: неврожай у світі, дорожнеча апельсинових концентратів та відсутність сховищ після збирання врожаю.

Про це сказав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову його інтерв'ю ЦЕС.

Яблука дорожчають через Бразилію

Однією з причин зростання цін на яблука стали проблеми з урожаєм апельсинів у Бразилії. Це вплинуло на світовий ринок соків і концентратів, а отже - і на яблучний концентрат.

"Ці причини лежать далеко в Бразилії. Там через захворювання зменшився врожай апельсинів, злетіли ціни на концентрат, а далі - і на яблуко як замінник", - пояснив експерт.

За його словами, ціна яблук для переробки у минулому сезоні доходила до рекордних 17 гривень за кілограм.

"Друге, минулого року був дуже поганий врожай на яблуко. Знову ж таки, глобально не лише в Україні, а і в нашого північного ворога, який теж, ну, насправді, закриває багато досить великих ринків. Це ж знову ж таки глобальна історія. Це і Бразилія, і Європа. Урожай був слабкий", - розповів він.

Україна не має де зберігати яблука

Ще однією критичною проблемою стала нестача сховищ після збирання врожаю, особливо після втрати південних регіонів, де були основні холодильники та овочесховища.

"Вирощувати ми вже навчилися. А от якісно доробити, зберігати і продавати - ні. Це наш слабкий бік", - наголосив Баштанник.

У результаті українське яблуко активно імпортується вже з весни, а ціни залишаються високими.

"І тому в нас і так і виходить, що там восени зимою ще якесь є своє яблуко, а з весни і до літа у нас вже його все менше, менше і менше, бо нема де зберігати якісних сховищ, тому імпортуємо з Польщі, Італії там ще десь", - розповів представник виробників.

Оскільки ринок глобальний, в Польщі ж ціна на яблуко виросла по і першій причині апельсинового концентрату, і другий по врожайності, і третій по попиту і неврожаю.

"Плюс логістика здорожчала, не суттєво, але здорожчала, плюс розмитнення, плюс якась там маржинальність і так далі. Коротше кажучи, от вона і докотилося до якихось там великих цифр", - сказав він.

Ціни можуть впасти, але ненадовго

Очікується, що з вересня, після надходження нового врожаю, ціни трохи знизяться. Але повертатися до рівня позаминулого року вони вже не будуть.

За його прогнозом, у другому півріччі знову може виникнути дефіцит через обмежені можливості зі зберігання.