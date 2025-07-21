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Половина Украины в овощах и картофеле, половина в арбузах: почему это может обвалить цены

Украина, Понедельник 21 июля 2025 14:14
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Половина Украины в овощах и картофеле, половина в арбузах: почему это может обвалить цены Фото: цены на капусту и арбузы в Украине упадут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за прошлогодних высоких цен фермеры массово бросились выращивать овощи и арбузы. Такая "овощная лихорадка" может привести к снижению цен уже в ближайшее время.

Об этом сказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦЭС.

Дорогая картошка

По его словам, овощной рынок Украины ежегодно ведет себя как маятник. Если в одном сезоне какой-то продукт становится очень дорогим, в следующем году он может подешеветь до минимума.

"Украинцы посмотрели, что картофель стоил 40 гривен - и все начали его сеять. И айтишники, и криптовалютчики, и фермеры - все инвестируют в картофель", - рассказывает Баштанник.

Это связано с тем, что цикл выращивания овощей короткий, в отличие от ягод или садов. В результате вся страна начинает сеять тот овощ, который был самым дорогим в прошлом году.

Почему картофель подешевеет

В 2024 году картофель был рекордно дорогим - до 50 гривен за килограмм. Это подтолкнуло фермеров массово засевать поля именно им. А теперь погодные условия идеальны для урожая.

"В этом году в Центральной, Северной, Западной Украине картофелю очень благоприятно. Холодно, но картофелю это не вредит", - объясняет эксперт.

В то же время Баштанник отмечает, что из-за нехватки овощехранилищ дешевый картофель будет держаться на рынке недолго - примерно полгода.

Капуста с прибылью в 600% и риском падения

В прошлом году капуста принесла огромные прибыли - до 600% рентабельности. Это спровоцировало новую волну посадок по всей стране.

"Полстраны уже в капусте. Но это плохо", - считает Баштанник.

По его словам, такое сверхпредложение на рынке приведет к снижению цен. "Очевидно, что она не будет по 1-2 гривны, как когда-то за полдня, но и не будет такой дорогой", - добавляет он.

Вся вторая половина страны - в арбузах

Потерю южных регионов, которые традиционно выращивали арбузы, удалось компенсировать. Теперь эту культуру выращивают даже на севере страны.

"Полстраны в капусте, а вторая половина - в арбузах. Выращивают в Сумской, Волынской, Черниговской областях", - говорит Баштанник.

Благодаря новым гибридам и изменению климата арбузы удачно растут и за пределами Херсонщины. А по цене они уже не являются экзотикой - как после начала полномасштабного вторжения.

Сезон арбузов: дешево, массово и быстро

Баштанник уверяет, что проблем с арбузами не будет - их уже очень много. Эта культура проста в выращивании, не требует хранилищ и имеет короткий оборот.

"Это быстрая культура. Посеял - собрал, народ поел за месяц-полтора - и все", - отмечает он.

По его словам, еще с советских времен говорили: хочешь миллион - посей 30 гектаров арбуза. Эта формула снова работает в условиях войны.

Чего ждать от цен осенью

Баштанник убежден, что в августе-сентябре борщевой набор существенно подешевеет. Но только при условии, если не случится форс-мажоров.

"Цены будут приемлемыми. Потому что если картофель по 10 гривен - то уже возникает вопрос: а где себестоимость?", - говорит он.

Напомним, президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник заявил, что рекордная цена на яблоки в Украине вызвана подорожанием апельсинов в Бразилии.

По данным Госстата, в июне 2025 года капуста подорожала в 2,5 раза до 28,2 гривен за килограмм.

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Государственная служба статистики ціни на овочі
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