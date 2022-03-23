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Половина украинцев, у которых была работа до войны, сегодня не работают

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Украина, Среда 23 марта 2022 15:14
Половина украинцев, у которых была работа до войны, сегодня не работают Фото: половина украинцев потеряли работу из-за войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди украинцев, которые имели работу до войны, половина (53%) сегодня не работают. Еще 22% работают в привычном режиме, 21% - удаленно или частично, лишь 2% - нашли себе новую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Половина украинцев, у которых была работа до войны, сегодня не работают

Экономическое положение в результате войны не изменилось лишь у 18% граждан, у 52% значительно ухудшилось, у 28% скорее ухудшилось.

Половина украинцев, у которых была работа до войны, сегодня не работают

По данным опроса, 40% респондентов считают, что их сбережений хватит лишь на месяц. "Однако, пандемия COVID-19 научила украинцев экономить и процент тех, кто повысил свою материальную безопасность в кризис вырос (во время первого карантина (04.2020) 55% считали, что накоплений им хватит только на месяц)", - отмечают социологи.

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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