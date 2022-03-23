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Половина українців, які мали роботу до війни, сьогодні не працюють

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Україна, Середа 23 березня 2022 15:14
Половина українців, які мали роботу до війни, сьогодні не працюють Фото: половина українців втратили роботу через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед українців, які мали роботу до війни, половина (53%) сьогодні не працюють. Ще 22% працюють у звичному режимі, 21% - віддалено або частково, лише 2% - знайшли собі нову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Половина українців, які мали роботу до війни, сьогодні не працюють

Економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% значно погіршилося, у 28% скоріше погіршилося.

За даними опитування, 40% респондентів вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць. "Проте, пандемія COVID-19 навчила українців заощаджувати і відсоток тих, хто підвищив свою матеріальну безпеку в кризу виріс (під час першого карантину (04.2020) 55% вважали, що заощаджень їм вистачить лише на місяць)", - зазначають соціологи.

Опитування проведене 19 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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