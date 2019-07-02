Половина украинцев интересуются политикой

Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

Только 20% респондентов заявили, что им легко понять происходящее в украинской политике

В мае 2019 года более или менее отчетливый интереск политике испытывала примерно половина взрослого населения Украины (52% опрошенных). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом политика не интересует или практически не интересует 43% респондентов, а 5% не смогли четко определить свою позицию по данному вопросу.

Реже всего свой интерес к политике демонстрирует молодежь в возрасте до 30-ти лет (37%), а чаще всего - лица предпенсионного и пенсионного возраста (60%).

В настоящее время примерно каждый пятнадцатый взрослый украинец (7% опрошенных) так или иначе участвовал в политической жизни страны. Чаще всего это участие проявлялось в форме работы на политика или политическую силу лиц не являющихся членами данных партий (4,6%).

Примерно каждый пятый украинец (22%) считает, что лично ему легко понять происходящее в украинской политике. Большинство же либо утверждает, что по некоторым вопросам им легко составить собственное мнение о происходящем, а по другим - сложно (42%), либо склонны признавать сложность понимания политических событий (36%).

В период президентской избирательной кампании около половины респондентов (47%) заявило, что им доводилось сталкиваться с ситуациями, когда они утрачивали понимание происходящего в стране.

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса компании Research & Branding Group, наибольший интерес в СМИ для украинцев представляют развлекательная тематика и светская хроника (48%), общественно-политические темы (46%), познавательная информация (43%) и события в мире (39%).

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.