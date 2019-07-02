Половина українців цікавляться політикою

Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

Лише 20% респондентів заявили, що їм легко зрозуміти, що відбувається в українській політиці

У травні 2019 року більш або менш виразний интереск політиці відчувала приблизно половина дорослого населення України (52% опитаних). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

При цьому політика не цікавить або майже не цікавить 43% респондентів, а 5% не змогли чітко визначити свою позицію з даного питання.

Найрідше свій інтерес до політики демонструє молодь у віці до 30-ти років (37%), а найчастіше - особи передпенсійного та пенсійного віку (60%).

Зараз час приблизно кожен п'ятнадцятий дорослий українець (7% опитаних) так чи інакше брав участь в політичному житті країни. Найчастіше це участь проявлялося у формі роботи на політика чи політичну силу осіб не є членами даних партій (4,6%).

Приблизно кожен п'ятий українець (22%) вважає, що особисто йому легко зрозуміти, що відбувається в українській політиці. Більшість же стверджує, що з деяких питань їм легко скласти власну думку про події, а по іншим - складно (42%), або схильні визнавати складність розуміння політичних подій (36%).

У період президентської виборчої кампанії близько половини респондентів (47%) заявило, що їм доводилося стикатися з ситуаціями, коли вони втрачали розуміння того, що відбувається в країні.

Опитування проводилося в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування компанії Research & Branding Group, найбільший інтерес в ЗМІ для українців представляють розважальна тематика і світська хроніка (48%), суспільно-політичні теми (46%), пізнавальна інформація (43%) і події у світі (39%).

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group у травні 2019 року були задоволені своєї нинішньої життям 39% українців, у той час як 55% респондентів життя не задовольняло.