Украинцы назвали самые интересные темы в СМИ

Иллюстративное фото (menr.gov.ua)

Больше всего граждан интересуют развлечения и политика

Наибольший интерес в СМИ для украинцев представляют развлекательная тематика и светская хроника (48%), общественно-политические темы (46%), познавательная информация (43%) и события в мире (39%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Второй блок интересующей украинцев тематики в СМИ составляют культура (29%), ситуация на Востоке Украины (23%), спорт (20%), экономическая/деловая информация (20%) и выборы президента Украины (19%).

Третий блок - криминал (15%), несчастные случаи/аварии/происшествия (10%) и скандалы разоблачения (10%).

Опрос проводился в период с 18 по 28 января 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2019 года из четырех основных видов источников массовой информации подавляющее большинство украинцев отдает предпочтение двум - телевидению (54%) и Интернету (38%).

Отметим, новости на ТВ большинство украинцев (50%) смотрят ежедневно, еще 16% - 3-4 раза в неделю, 14% - 1-2 раза в неделю, каждый двадцатый (5%) - раз в месяц, не смотрят новости на ТВ 12% украинцев.