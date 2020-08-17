Майже половина українців готові зробити безкоштовне щеплення від коронавірусу

Фото: медичний шприц (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вакцина повинна бути безкоштовною та рекомендованою ВООЗ

Готові зробити щеплення від коронавірусу безкоштовною, схваленою ВООЗ, вакциною менше половини українців - 47%. Не будуть цього робити 42% респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного на початку серпня 2020 року.

Тим респондентам, які не будуть робити щеплення від коронавірусу, поставили питання про причини такого рішення (кількість відповідей не обмежувалась).

Найчастіше учасники дослідження вказували, що це вигадана епідемія, небезпека від коронавірусу перебільшена (33%); крім того 21% опитаних вважають, що під виглядом вакцинації від коронавірусу можуть зробити щось інше; ще 20% притримуються думки, що вакцину від коронавірусу не можна перевірити так швидко, і вони побоюються, що вона буде небезпечною; також 18% думають, що вакцину не можна розробити так швидко, вона не буде захищати від інфекції; ще 17% вказують, що вони в цілому проти щеплень, шкоди від них більше, ніж користі.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 7 по 11 серпня 2020 року КМІС серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців.

Відзначимо, за даними опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.