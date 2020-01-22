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Половина украинцев боятся потерять работу

Новости » Экономика     22.01.2020 - 15:50
Половина украинцев боятся потерять работу
Фото: работа ГСЧС (РБК-Украина)

На профсоюз надеются 1,7% граждан - в пределах статистической погрешности

В настоящее время 51,4% работающих украинцев боятся потерять работу. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, треть украинцев (31,3%) не боятся остаться без работы, поскольку легко найдут другую, а 4,3% - не испытывают страха потери работы потому, что нынешняя работа не нравится.

Кроме того, 1,7% респондентов заявили, что не боятся потерять работу, поскольку их защитит профсоюз.

Половина украинцев боятся потерять работуrazumkov.org.ua

Как отмечают авторы исследования, чем больше расстояние от крупных городов, чем ниже уровень образования, тем более сильным является страх потери работы и соответственно заработка. В большей степени этот страх также испытывают служащие, квалифицированные работники промышленности и неквалифицированные работники.

Исследование Центра Разумкова проведено 6-11 сентября 2019 года среди 2 018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, работают официально и получают только официальную заработную плату 62,2% занятых украинцев. Кроме того, 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительно заработную плату в "конвертах", 20,7% работают без официального оформления, на основе устной договоренности.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Большинство украинцев согласны на зарплату "в конвертах" Треть украинцев работают неофициально или полуофициально
Новости Украины зарплатаработаопрос
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