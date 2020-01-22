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Половина українців бояться втратити роботу

Новини » Економіка     22.01.2020 - 15:50
Половина українців бояться втратити роботу
Фото: робота ДСНС (РБК-Україна)

На профспілку сподіваються 1,7% громадян - в межах статистичної похибки

На даний час 51,4% працюючих українців бояться втратити роботу. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, третина українців (31,3%) не бояться залишитися без роботи, оскільки легко знайдуть іншу, а 4,3% - не відчувають страху втрати роботи тому, що нинішня робота не подобається.

Крім того, 1,7% респондентів заявили, що не бояться втратити роботу, оскільки їх захистить профспілка.

Половина українців бояться втратити роботуrazumkov.org.ua

Як зазначають автори дослідження, чим більша відстань від великих міст, чим нижче рівень освіти, тим сильнішим є страх втрати роботи і відповідно заробітку. Більшою мірою цей страх також відчувають службовці, кваліфіковані працівники промисловості та некваліфіковані працівники.

Дослідження Центру Разумкова проведене 6-11 вересня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією серед 2 018 респондентів Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, працюють офіційно та отримують лише офіційну заробітну плату 62,2% зайнятих українців. Крім того, 16,6% офіційно працевлаштованих отримують додатково заробітну плату в "конвертах", 20,7% працюють без офіційного оформлення на основі усної домовленості.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).

Більшість українців погоджуються на зарплату "в конвертах" Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно
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