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Почти половина украинских пенсионеров получили повышение

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Украина, Четверг 01 июля 2021 08:47
Почти половина украинских пенсионеров получили повышение Фото: дополнительные выплаты с 1 июля получат 5 млн пенсионеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение получат более 5 млн человек из 11 миллионов пенсионеров. В Украине с 1 июля 2021 года увеличиваются размеры выплат некоторым категориям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утратившим трудоспособность, с 1 769 гривен до 1 854 гривен повышается:

  • минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен;
  • надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Также с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не перерассчитывалась.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

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