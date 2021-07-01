Почти половина украинских пенсионеров получили повышение

Повышение получат более 5 млн человек из 11 миллионов пенсионеров. В Украине с 1 июля 2021 года увеличиваются размеры выплат некоторым категориям .

В частности, в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утратившим трудоспособность, с 1 769 гривен до 1 854 гривен повышается:

минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Также с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не перерассчитывалась.