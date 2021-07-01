Майже половина українських пенсіонерів отримали підвищення
Фото: додаткові виплати з 1 липня отримають 5 млн пенсіонерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Підвищення отримають понад 5 млн осіб з 11 мільйонів пенсіонерів. В Україні з 1 липня 2021 року збільшуються розміри виплат деяким категоріям.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Зокрема, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищується:
- мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;
- надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.
Також з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати склав 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.