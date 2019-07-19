Почти половина УИК уже получили бюллетени

Избирательные бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах уже доставлены на 14 тысяч избирательных участков в Украине. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что цифра постоянно меняется.

"На сегодня благодаря графику уже почти 14 тысяч УИК получили бюллетени, а это почти половина. Эта цифра меняется постоянно. Это очень важно. Потому что бюллетени уже сегодня должны быть доставлены на участки", - заявила Слипачук.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила специальному избирательному участку №801052, который находится на украинской полярной станции, распечатать бюллетени для внеочередных выборов в Раду.

Как писало РБК-Украина, Центризбирком передал участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Так, на заседании 15 июля ЦИК передал бюллетени через представителя Министерства иностранных дел Украины - начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Добавим, гражданская сеть "Опора" прогнозирует, что подсчет голосов на выборах в Раду затянется.