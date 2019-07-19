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Почти половина УИК уже получили бюллетени


Слипачук отметила, что бюллетени должны быть доставлены на участки уже сегодня

Избирательные бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах уже доставлены на 14 тысяч избирательных участков в Украине. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что цифра постоянно меняется.

"На сегодня благодаря графику уже почти 14 тысяч УИК получили бюллетени, а это почти половина. Эта цифра меняется постоянно. Это очень важно. Потому что бюллетени уже сегодня должны быть доставлены на участки", - заявила Слипачук.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила специальному избирательному участку №801052, который находится на украинской полярной станции, распечатать бюллетени для внеочередных выборов в Раду.

Как писало РБК-Украина, Центризбирком передал участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Так, на заседании 15 июля ЦИК передал бюллетени через представителя Министерства иностранных дел Украины - начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Добавим, гражданская сеть "Опора" прогнозирует, что подсчет голосов на выборах в Раду затянется.

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