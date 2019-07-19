Майже половина ДВК вже отримали бюлетені

Виборчі бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах уже доставлені на 14 тисяч виборчих дільниць в Україні. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що цифра постійно змінюється.

"На сьогодні завдяки графіку вже майже 14 тисяч ДВК отримали бюлетені, а це майже половина. Ця цифра змінюється постійно. Це є дуже важливо. Бо бюлетені вже сьогодні мають бути доставлені на дільниці", - заявила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила спеціальній виборчій дільниці №801052, яка знаходиться на українській полярній станції, роздрукувати бюлетені для позачергових виборів у Раду.

Як писало РБК-Україна, Центрвиборчком передав дільничним виборчим комісіям (ДВК) закордонних виборчих дільниць бюлетені для голосування на позачергових виборах до Верховної ради. Так, на засіданні 15 липня ЦВК передала бюлетені через представника Міністерства закордонних справ України - начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча.

Додамо, громадянська мережа "Опора" прогнозує, що підрахунок голосів на виборах до Ради затягнеться.