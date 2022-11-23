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Половина Молдови залишилася без світла через ракетні удари по Україні

Фото: у Молдові проблеми зі світлом через обстріл України (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

У Молдові виникли проблеми зі світлом через ракетні удари росіян по Україні. Половина країни залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Андрея Спину в Twitter.

"Масове відключення електроенергії в Молдові після сьогоднішньої російської атаки на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.

За словами прем'єра, половина споживачів у Молдові залишилася без світла. Комунальники вже вирішують проблему.

Нагадаємо, Росія влаштувала черговий ракетний терор України, про вибухи та роботу ППО повідомляють у багатьох областях.

Водночас у більшості областей повідомляють про відключення світла та можливу відсутність водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Молдовавідключеня світлаЕлектроенергіяракетный удар