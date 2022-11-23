Половина Молдовы осталась без света из-за ракетных ударов по Украине

В Молдове возникли проблемы со светом из-за ракетных ударов россиян по Украине. Половина страны осталась без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Молдовы Андрея Спину в Twitter.
"Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.
По словам премьера, половина потребителей в Молдове осталась без света. Коммунальщики уже решают проблему.
Напомним, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях.
В то же время в большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения.
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