Половина Молдовы осталась без света из-за ракетных ударов по Украине

"Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

По словам премьера, половина потребителей в Молдове осталась без света. Коммунальщики уже решают проблему.

Напомним, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях.

В то же время в большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения.

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