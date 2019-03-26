ЦИК завершил регистрацию наблюдателей на выборах президента

Фото: наблюдатели (УНИАН)

На президентские выборы в Украну приедут наблюдателей 17 государств

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник, 25 марта, заявила о завершении регистрации официальных наблюдателей на выборах президента 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

На понедельника заседании Центризбирком зарегистрировал последних 324 официальных наблюдателя. Это представители от Украинского конгрессового комитета Америки, от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

А также зарегистрированы наблюдатели от Швейцарии, Франции, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

Кроме того, на выборах в Украине 31 марта будут наблюдатели от Европейского парламента, Норвегии, международной организации Silba - Инициатива за Диалог и Демократию, Словакии, Национального демократического института международных отношений США, Международного республиканского института, Европейской платформы за демократические выборы, Комитета За открытую демократию.

"Всего зарегистрировано 2 тыс. 344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств", - отметили в ЦИК.

Напомним, накануне выборов президента Украины 31 марта 2019 Российская Федерация окончательно отказалась от планов направить своих наблюдателей в Украину.