Трамп очолив антирейтинг у США: Reuters з'ясувало, чим обурені американці

Середа 29 жовтня 2025 03:31
UA EN RU
Трамп очолив антирейтинг у США: Reuters з'ясувало, чим обурені американці Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Сполучених Штатах впав до мінімуму рейтинг схвалення президента Дональда Трампа за весь час його перебування на посаді. Американці дедалі більше критикують його політику щодо вартості життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані свіжого опитування Reuters/Ipsos.

Рейтинг схвалення Трампа серед американців упав до 40%, тоді як результат попереднього опитування за 15-20 жовтня був на рівні 42%.

Зростає частка тих, хто не підтримує політику президента США: зараз їх 57%, тоді як у травневому опитуванні їх було 52%. Особливо низькі оцінки Трамп отримує за управління витратами домогосподарств - 63% опитаних незадоволені його діями, що майже вдвічі перевищує частку тих, хто вважає, що він справляється добре.

Опитування також показало, що більшість американців ставляться до тривалого "шатдауну" без особливого занепокоєння: 29% сказали, що їм байдуже або вони раді, 20% - обурені таким становищем, а близько 50% - роздратовані. Більшість респондентів зазначили, що призупинення практично не вплинуло на їхнє життя.

Reuters зазначає, що хоча республіканці Трампа і мають більшість у Конгресі, демократи блокують законопроєкти щодо фінансування. Як відомо, останні наполягають на продовженні субсидій на медичне страхування, термін дії яких закінчується наприкінці року, що і є основною причиною суперечок.

Щодо ставлення американців до основної причини розбрату між демократами і республіканцями в ухваленні бюджету, 73% населення підтримують продовження субсидій, попри аргументи про збільшення дефіциту федерального бюджету.

Учасниками опитування стали понад 1000 дорослих американців з усіх Сполучених Штатів.

Нагадаємо, інше опитування щодо рейтингу Дональда Трампа у США за серпень цього року, яке провів Університет Квінніпак, також відзначилося рекордними показниками.

Схвалили роботу президента США 37% зареєстрованих виборців, тоді як 55% висловили невдоволення. Ще 7% респондентів вагалися з відповіддю.

РБК-Україна у своєму матеріалі за вересень "Не Україною єдиною. Як економіка і вибори впливають на політику Трампа" описало кроки лідера США, які впливають на його рейтинг.

