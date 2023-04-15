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Половина автоматів клинить: росіянин жаліється про бойові дії на фронті (перехоплення)

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В черговому перехоплені розвідки, російський окупант жаліється дружині про бойові дії на території України. Усі солдати згоді повернутись додому, а половина виданих автоматів - клинить.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управляння розвідки МО України.

"Вночі спокійно було, зараз знову цілий день стріляють... Наші стріляють з усіх знарядь по різних напрямках, ми тут сидимо самі як в оточені. Кудись назад стріляють, вперед, в бік, з усіх сторін стріляють. Тут усі згодні за гроші повернутись додому", - жаліється окупант.

За словами росіянина, їх підрозділ поки що не чіпляють, через відсутність в них техніки й небажання витрачати на них снаряди.

"Якщо потрібно буде, за один раз нас знищать й все. Ще й автомати, вони ж видали старі", - додає росіянин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в нещодавньому перехоплені ГУР, російський окупант жалівся на великі втрати на війні проти України.

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