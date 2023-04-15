Половина автоматів клинить: росіянин жаліється про бойові дії на фронті (перехоплення)

В черговому перехоплені розвідки, російський окупант жаліється дружині про бойові дії на території України. Усі солдати згоді повернутись додому, а половина виданих автоматів - клинить.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управляння розвідки МО України.
"Вночі спокійно було, зараз знову цілий день стріляють... Наші стріляють з усіх знарядь по різних напрямках, ми тут сидимо самі як в оточені. Кудись назад стріляють, вперед, в бік, з усіх сторін стріляють. Тут усі згодні за гроші повернутись додому", - жаліється окупант.
За словами росіянина, їх підрозділ поки що не чіпляють, через відсутність в них техніки й небажання витрачати на них снаряди.
"Якщо потрібно буде, за один раз нас знищать й все. Ще й автомати, вони ж видали старі", - додає росіянин.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в нещодавньому перехоплені ГУР, російський окупант жалівся на великі втрати на війні проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.