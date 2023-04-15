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Половина автоматов клинит: россиянин жалуется на боевые действия на фронте (перехват)

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В очередном перехвате разведки, российский оккупант жалуется жене на боевые действия на территории Украины. Все солдаты согласны вернуться домой, а половина выданных автоматов - клинит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Ночью спокойно было, сейчас снова целый день стреляют... Наши стреляют из всех орудий по разным направлениям, мы здесь сидим сами как в окружении. Куда-то назад стреляют, вперед, в сторону, со всех сторон стреляют. Здесь все согласны за деньги вернуться домой", - жалуется оккупант.

По словам россиянина, их подразделение пока не трогают, из-за отсутствия у них техники и нежелания тратить на них снаряды.

"Если нужно будет, за раз нас уничтожат и все. Еще и автоматы, они же выдали старые", - добавляет россиянин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в недавнем перехвате ГУР российский оккупант жаловался на большие потери на войне против Украины.

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