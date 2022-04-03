UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти половина аптек в Украине закрылись из-за войны, - ВОЗ

Фото: почти половина аптек в Украине закрылись из-за войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что из-за войны в Украине не работают почти половина аптек. Многие фармацевты уволились или не могут выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВОЗ в Twitter.

"По предварительным оценкам, почти 50% аптек в Украине закрыты, а многие медицинские работники либо перемещены, либо не могут работать", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ВОЗ, цепочки медицинских поставок были нарушены из-за активных боевых действий, что создает чрезвычайную угрозу для людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, которые требуют регулярного лечения и курсов лекарств.

Отметим, как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, сейчас в Украине нет проблем с поставками медикаментов. При этом в первые две недели войны были некоторые проблемы с логистикой.

Добавим, глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предупредил о возможном повышении цен на медпрепараты вследствие колебания курса валют и инфляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗмедицинская помощьВойна России против Украины