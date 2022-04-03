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Майже половина аптек в Україні закрились через війну, - ВООЗ

Фото: майже половина аптек в Україні закрились через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) підрахували, що через війну в Україні не працюють майже половина аптек. Багато фармацевтів звільнилися або не можуть виконувати свої обов'язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВООЗ в Twitter.

"За попередніми оцінками, майже 50% аптек в Україні закриті, а багато медичних працівників або переміщені, або не можуть працювати", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують у ВООЗ, ланцюжки медичних поставок були порушені через активні бойові дії, що створює надзвичайну загрозу для людей із хронічними та важкими захворюваннями, які потребують регулярного лікування та курсів ліків.

Зазначимо, як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, зараз в Україні немає проблем з постачанням медикаментів. При цьому в перші два тижні війни були деякі проблеми з логістикою.

Додамо, голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький попередив про можливе підвищення цін на медпрепарати внаслідок коливання курсу валют та інфляції.

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