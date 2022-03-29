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Украинцев предупредили о возможном повышении цен на лекарства

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Украина, Вторник 29 марта 2022 15:59
Украинцев предупредили о возможном повышении цен на лекарства Цены на лекарства в Украине могут вырасти (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предупредил о возможном повышении цен на медпрепараты вследствие колебания курса валют и инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook головы.

По его словам, украинская фармацевтическая промышленность зависима от импорта, поэтому около 90% действующих веществ для медпрепаратов закупаются за рубежом. К тому же на стоимость лекарств влияет колебание курса валют и инфляция.

Также Радуцкий отметил, что значительного подорожания препаратов в ближайшее время не ожидается. Возможно незначительное колебание цен, что напрямую связано с инфляцией.

Кроме того, аптечные сети нуждаются в кредитовании от правительства для закупки медпрепаратов. Отмечается, что в условиях войны дистрибьюторы требуют предоплату за лекарства, аптечным сетям нужны оборотные средства, а для этого – кредитование.

Также он напомнил, что в первые дни войны в результате эвакуации значительного количества работников аптек до Западной Украины сложилась ситуация, когда в аптечных сетях не было кому работать. В частности, в Киеве из 1,7 тыс. аптек были открыты лишь 200.

Поэтому, чтобы исправить ситуацию, правительство разрешило привлекать к работе в аптеках студентов медицинских и фармацевтических специальностей, работать в аптеках у дома. Сейчас в Киеве работает 500-600 аптек, всего по стране из 27 тыс. аптек работают около 12 тыс.

Ранее мы сообщали, что Минздрав призвал аптеки не поднимать цены на лекарства.

Также мы писали, что в Украине возобновили работу более 10 тысяч аптек.

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