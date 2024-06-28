З полону РФ вдалось повернути Нарімана Джеляла та ще 9 українців, - Зеленський

З російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.
Список тих, кого вдалось повернути:
За словами Зеленського, всі вони звільнені та вже вдома в Україні.
"Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", - написав президент.
Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував у своєму Telegram фото з поверненими українцями.
А ось у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених, зокрема, Микола Швець, якого білоруська влада звинуватила у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах.
За даними Штабу, українці були повернуті ще в рамках минулого обміну, який відбувся 25 червня. З цього слідує, що всього в рамках 53-го обміну вдалося повернути додому 100 українських громадян. Загалом з російської неволі вже звільнено 3310 українців.
Нагадаємо, 25 червня з російського полону в Україну повернулись 90 захисників.
За словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією, триває.
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