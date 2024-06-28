З полону РФ вдалось повернути Нарімана Джеляла та ще 9 українців, - Зеленський

Список тих, кого вдалось повернути:

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році.

Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.

Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

За словами Зеленського, всі вони звільнені та вже вдома в Україні.

"Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", - написав президент.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував у своєму Telegram фото з поверненими українцями.

А ось у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених, зокрема, Микола Швець, якого білоруська влада звинуватила у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах.

За даними Штабу, українці були повернуті ще в рамках минулого обміну, який відбувся 25 червня. З цього слідує, що всього в рамках 53-го обміну вдалося повернути додому 100 українських громадян. Загалом з російської неволі вже звільнено 3310 українців.

Обміни полоненими

Нагадаємо, 25 червня з російського полону в Україну повернулись 90 захисників.

За словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією, триває.

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