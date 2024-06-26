"Операція триває". У ГУР анонсували додаткову інформацію про вчорашній обмін полоненими

Операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією та повернула додому 90 захисників, триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Так, справді це чудова новина. Але це ще не 53 обмін, бо він не завершився. Операція триває. В рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників", - каже Юсов. Представник ГУР зазначив, що це не останні новини й у відомстві справді розраховують найближчим часом повідомити додаткову інформацію. "Робота триває", - підсумував Юсов.