"Операція триває". У ГУР анонсували додаткову інформацію про вчорашній обмін полоненими
Операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією та повернула додому 90 захисників, триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
"Так, справді це чудова новина. Але це ще не 53 обмін, бо він не завершився. Операція триває. В рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників", - каже Юсов.
Представник ГУР зазначив, що це не останні новини й у відомстві справді розраховують найближчим часом повідомити додаткову інформацію.
"Робота триває", - підсумував Юсов.
Обміни полоненими
Нагадаємо, вчора стало відомо, що з російського полону повернулись 90 захисників України.
Серед них воїни Нацгвардії, Військово-Морських сил, бійці тероборони та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та ЧАЕС, а також воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Перед цим останній обмін полоненими між Україною та РФ пройшов наприкінці травня. Тоді додому вдалося повернути 71 воїна.
Серед них були захисники Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та Чорнобильської АЕС.
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