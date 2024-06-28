Из плена РФ удалось вернуть Наримана Джеляла и еще 9 украинцев, - Зеленский

Из российского плена удалось вернуть заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, захваченного в 2021 году.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский в своем Telegram.
Список тех, кого удалось вернуть:
По словам Зеленского, все они освобождены и уже дома в Украине.
"Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", - написал президент.
Напомним, 25 июня из российского плена в Украину вернулись 90 защитников.
По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией, продолжается.
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