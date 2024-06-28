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Из плена РФ удалось вернуть Наримана Джеляла и еще 9 украинцев, - Зеленский

Фото: Нариман Джелял (из открытых источников)
Автор: Наталья Кава

Из российского плена удалось вернуть заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, захваченного в 2021 году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский в своем Telegram.

Список тех, кого удалось вернуть:

  • Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году.
  • Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов.
  • Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.
  • Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

По словам Зеленского, все они освобождены и уже дома в Украине.

"Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", - написал президент.

Обмены пленными

Напомним, 25 июня из российского плена в Украину вернулись 90 защитников.

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией, продолжается.

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