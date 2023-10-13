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В полоні ХАМАС можуть перебувати українці, але інформація ще не підтверджена, - посол

П'ятниця 13 жовтня 2023 11:41
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В полоні ХАМАС можуть перебувати українці, але інформація ще не підтверджена, - посол Фото: в полоні ХАМАС можуть перебувати українці, але інформація ще не підтверджена (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з попередньою інформацією, яку надають ізраїльські служби, у полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону "Суспільне. Спротив".

"Варто розуміти, що ми не знаємо місцеперебування певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності", - розповів Корнійчук.

Посол додав, що дипломати тісно наразі співпрацюють з поліцією Ізраїлю під час пошуку громадян України. Зокрема їх шукають, як по ДНК, так й відбитках пальців.

Серед сімох загиблих українців, як відзначив посол, тільки одна громадянка мала український паспорт. За його словами, решта шість загиблих постійно проживали в Ізраїлі й мали ізраїльський паспорт.

"Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта - це місцеві мешканці", - пояснив посол.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує на тому, що має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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