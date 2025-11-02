UA

Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому, - ЗМІ

Фото: полонені солдати КНДР просять не повертати їх додому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Deutsche Welle.

Двоє північнокорейських військовослужбовців, захоплених в Україні, під час інтерв’ю для документального фільму заявили про бажання потрапити до Південної Кореї.

Розмова відбулася 28 жовтня у Києві, де полонені перебувають під контролем української сторони.

Інтерв’ю координувала південнокорейська правозахисна організація Gyeore-eol Nation United. За її даними, один із військових уже раніше звертався із подібним проханням, коли в лютому його відвідав представник парламенту Республіки Корея.

За оцінками розвідслужб Південної Кореї та Заходу, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.

Південнокорейська розвідка також повідомляла, що солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону. У разі поранення вони здійснюють самопідрив за допомогою гранат.

У вересні південнокорейська спецслужба заявила, що внаслідок бойових дій в Україні загинули близько 2000 північнокорейських військових, відправлених на допомогу Росії.

Як повідомлялося раніше, 11 січня цього року стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.

Зауважимо, що РБК-Україна писало про те, як відбувалося захоплення перших північнокорейських солдатів на Курщині.

Детальніше про те, як українським військовим це вдалося і що говорять про війну самі корейці, - читайте в матеріалі.

