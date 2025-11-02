Пленные солдаты КНДР в Киеве просят не возвращать их домой, - СМИ

Двое северокорейских военнослужащих, захваченных в Украине, во время интервью для документального фильма заявили о желании попасть в Южную Корею.

Разговор состоялся 28 октября в Киеве, где пленные находятся под контролем украинской стороны.

Интервью координировала южнокорейская правозащитная организация Gyeore-eol Nation United. По ее данным, один из военных уже ранее обращался с подобной просьбой, когда в феврале его посетил представитель парламента Республики Корея.

По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.

Южнокорейская разведка также сообщала, что солдатам КНДР часто приказывают накладывать на себя руки, чтобы избежать плена. В случае ранения они совершают самоподрыв с помощью гранат.

В сентябре южнокорейская спецслужба заявила, что в результате боевых действий в Украине погибли около 2000 северокорейских военных, отправленных на помощь России.