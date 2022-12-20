У полон СБУ потрапив росіянин, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ

Окупант розповів, що його товариші по службі бояться Збройні Сили України. За його словами, після першого бою усі 135 новобранців з полку здали зброю та відмовилися воювати.

Коли росіяни зрозуміли, що командування їх не відпустить - намагалися втекти зі своїх підрозділів.

"Скільки разів мене намагалися відправити на "передок", то я усвідомлюючи, що там… тікав. П'ять разів мене знаходили і повертали назад", - розповів російський загарбник.

Згодом він потрапив у полон до українських Сил оборони і таким чином зберіг своє життя.