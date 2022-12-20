В плен СБУ попал россиянин, который пять раз пытался сбежать из армии РФ

Служба безопасности Украины задержала россиянина, который пять раз пытался сбежать из войска РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Оккупант рассказал, что его сослуживцы боятся Вооруженные Силы Украины. По его словам, после первого боя все 135 новобранцев из полка сдали оружие и отказались воевать.
Когда россияне поняли, что командование их не отпустит - пытались скрыться из своих подразделений.
"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", то я осознавая, что там… убегал. Пять раз меня находили и возвращали назад", - рассказал российский захватчик.
Впоследствии он попал в плен к украинским Силам обороны и таким образом сохранил свою жизнь.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинским государственным проектом "Хочу жить", позволяющему россиянам сдаться в плен, воспользовались более 1,2 млн человек, подавляющее большинство которых из России.
Также ранее мы писали, что более 4300 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.