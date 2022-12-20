В плен СБУ попал россиянин, который пять раз пытался сбежать из армии РФ

Оккупант рассказал, что его сослуживцы боятся Вооруженные Силы Украины. По его словам, после первого боя все 135 новобранцев из полка сдали оружие и отказались воевать.

Когда россияне поняли, что командование их не отпустит - пытались скрыться из своих подразделений.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", то я осознавая, что там… убегал. Пять раз меня находили и возвращали назад", - рассказал российский захватчик.

Впоследствии он попал в плен к украинским Силам обороны и таким образом сохранил свою жизнь.