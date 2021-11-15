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Поломанный забор и давка: мигранты вышли к белорусскому КПП на границе с Польшей

Автор: Артем Горовенко

Мигранты на границе с Польшей вышли к белорусскому пункту пропуска "Брузги". Большая группа, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал zerkalo.io.

Сообщается, что сегодня большая колонна в сопровождении белорусских силовиков вышла из стихийного лагеря в сторону пограничного перехода "Брузги". На данный момент на КПП собрались сотни человек, через границу их не пропускают.

Перед этим мигранты устроили давку и сломали часть забора на белорусской стороне.

В то же время замглавы МВД Польши Мацей Васик говорит о тысячах мигрантов. По его словам, польские службы готовы к любому сценарию.

Напомним, ранее польская сторона заявляла, что белорусские силовики готовят большой прорыв мигрантов.

Также сообщалось, что в лагере мигрантов распространялись слухи о том, что Германия якобы сегодня вывезет их с польско-белорусской границы.

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