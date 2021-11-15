Поломанный забор и давка: мигранты вышли к белорусскому КПП на границе с Польшей

Сообщается, что сегодня большая колонна в сопровождении белорусских силовиков вышла из стихийного лагеря в сторону пограничного перехода "Брузги". На данный момент на КПП собрались сотни человек, через границу их не пропускают.

Перед этим мигранты устроили давку и сломали часть забора на белорусской стороне.

В то же время замглавы МВД Польши Мацей Васик говорит о тысячах мигрантов. По его словам, польские службы готовы к любому сценарию.