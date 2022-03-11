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Полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь, - Совет ЕС

Автор: Роман Мирончук

В четверг, 10 марта, во французском Версале прошло неформальное заседание Европейского совета, на котором главы государств заявили, что готовы еще больше усилить давление на Россию и Беларусь из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС.

"Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Кроме того, члены Евросоюза будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине.

Напомним, Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций для причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний.

Санкционный список ЕС будет расширен до 160 фамилий. Также ограничения наложат и на союзника РФ - Беларусь.

Мы также писали о том, в ЕС рассматривают режим Лукашенко как соагрессора в войне, которую ведет РФ против Украины. Там также призвали Беларусь не способствовать российской агрессии и придерживаться своих международных обязательств.

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