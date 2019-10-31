К отопительному сезону в Украине не был готов только один город

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Министр регионального развития сейчас решает проблему запуска отопительного сезона в Новом Роздоле

В Украине к запуску отопительного сезона оказался не готов только один город - Новый Роздол во Львовской области. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в программе "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону.

"Украина готова к отопительному сезону. Единственное место на сегодняшний день, которое мне известно, к сожалению, г. Новый Роздол. Это город во Львовской области. Там сейчас министр регионального развития решает окончательную проблему запуска отопительного сезона, а остальная страна готова", - заявил Гончарук.

Отметим, 24 октября мэр города Новый Роздол Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке из-за срыва отопительного сезона.

Напомним, 28 октября в Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что отопительный сезон стартовал во всех областях страны. По состоянию на 28 октября жилой фонд к отоплению не был подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой, социальный фонд подключено во всех регионах Украины.