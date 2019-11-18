Украина готова к отопительному сезону даже без транзита газа, - Оржель

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Приоритетом для Украины является обеспечение транспортировки газа

Украина обеспечена газом на этот отопительный сезон даже без транзита российского газа. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, на сегодня в Украине накоплены рекордные запасы и газа, и угля.

"Это означает, что Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечиваем (прохождение отопительного сезона - ред.). Второй приоритет - это сотрудничество с нашими европейскими партнерами", - заявил Оржель

"Но учитывая объемы, которые есть и в европейских газохранилищах, и в наших, этот отопительный сезон мы сможем пройти без транспорта (газа - ред.) Но, конечно, приоритетом является обеспечение транспортировки", - добавил министр.

Напомним, в украинских газохранилищах закачано более 21,7 млрд кубов газа, что является рекордным показателем. Министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на этот отопительный сезон в Украине была расширена субсидия для домов семейного типа. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что субсидии будут выделены всем нуждающимся семьям.