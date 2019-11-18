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Украина готова к отопительному сезону даже без транзита газа, - Оржель

Новости » Энергетика     18.11.2019 - 23:58
Украина готова к отопительному сезону даже без транзита газа, - Оржель
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Приоритетом для Украины является обеспечение транспортировки газа

Украина обеспечена газом на этот отопительный сезон даже без транзита российского газа. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, на сегодня в Украине накоплены рекордные запасы и газа, и угля.

"Это означает, что Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечиваем (прохождение отопительного сезона - ред.). Второй приоритет - это сотрудничество с нашими европейскими партнерами", - заявил Оржель

"Но учитывая объемы, которые есть и в европейских газохранилищах, и в наших, этот отопительный сезон мы сможем пройти без транспорта (газа - ред.) Но, конечно, приоритетом является обеспечение транспортировки", - добавил министр.

Напомним, в украинских газохранилищах закачано более 21,7 млрд кубов газа, что является рекордным показателем. Министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на этот отопительный сезон в Украине была расширена субсидия для домов семейного типа. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что субсидии будут выделены всем нуждающимся семьям.

Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома" относительно транзитного контракта "Нафтогаз" получил от "Газпрома" официальное предложение относительно транзита газа
Новости Украины отопительный сезонгазтранзит газаАлексей Оржель
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