ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полностью подключены к отоплению уже 12 областей

Новости » Экономика     19.11.2019 - 12:14
Полностью подключены к отоплению уже 12 областей
Фото: счетчик тепла (УНИАН)

Минрегион обновил карту подключения областей

По состоянию на 19 ноября на 100% подключены к отоплению 12 областей: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

По данным пресс-службы, 100% жилых домов отапливаются в Запорожской, Луганской, Полтавской и Черновицкой областях, 99,9% - в Донецкой.

Кроме того, 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Волынской, Херсонской областях и г. Киев, 99,9% в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Всего же по состоянию на 19 ноября в Украине отапливаются 99,1% объектов жилого и 99,7% объектов социального фондов.

Полностью подключены к отоплению уже 12 областей

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина обеспечена газом на этот отопительный сезон даже без транзита российского газа.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявления, что в Украине к запуску отопительного сезона оказался не готовым только один город - Новый Роздол в Львовской области.

Украина готовится получать газ через Молдову и Румынию Украина начала отбор газа из подземных хранилищ
Темы: Отопительный сезон
Новости Украины отопительный сезон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь