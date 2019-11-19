Полностью подключены к отоплению уже 12 областей

Фото: счетчик тепла (УНИАН)

Минрегион обновил карту подключения областей

По состоянию на 19 ноября на 100% подключены к отоплению 12 областей: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

По данным пресс-службы, 100% жилых домов отапливаются в Запорожской, Луганской, Полтавской и Черновицкой областях, 99,9% - в Донецкой.

Кроме того, 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Волынской, Херсонской областях и г. Киев, 99,9% в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Всего же по состоянию на 19 ноября в Украине отапливаются 99,1% объектов жилого и 99,7% объектов социального фондов.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина обеспечена газом на этот отопительный сезон даже без транзита российского газа.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявления, что в Украине к запуску отопительного сезона оказался не готовым только один город - Новый Роздол в Львовской области.